Haberler Yaşam TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

Giriş Tarihi: 26.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:30

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olması planlanan TOGG, çok yakında satışa sunulacak. Vatandaşlar da TOGG ne kadar sorusunu yöneltiyor. Elektrikli araçların, normal araçlara göre daha pahalı olması sebebiyle TOGG satış fiyatı önemini uzun süredir koruyordu. Özilhan, hükümetin de desteğiyle makul fiyata satılacağını belirtti. Peki, TOGG fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…