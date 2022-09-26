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Haberler Yaşam TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:30

TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olması planlanan TOGG, çok yakında satışa sunulacak. Vatandaşlar da TOGG ne kadar sorusunu yöneltiyor. Elektrikli araçların, normal araçlara göre daha pahalı olması sebebiyle TOGG satış fiyatı önemini uzun süredir koruyordu. Özilhan, hükümetin de desteğiyle makul fiyata satılacağını belirtti. Peki, TOGG fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

TOGG fiyatı hakkında araştırmalar uzun süredir hız kesmeden sürüyor. 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikanın açılması beklenirken, elektrikli araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOGG fiyatı ne kadar olacak, TOGG ne kadara satılacak sorularını yöneltiyordu. Tuncay Özilhan da TOGG satış fiyatı hakkında vatandaşları sevindirecek açıklamalarda bulundu. Peki, TOGG ne kadara satılacak? İşte detaylar…

TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

ÖZİLHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Özilhan, projenin durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu."

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TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor."

TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

TOGG İÇİN ÖNCELİK İÇ PAZAR

Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

TOGG satış fiyatı hakkında Tuncay Özilhan’dan vatandaşı sevindiren açıklamalar geldi! Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG ne kadara satılacak?

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tuncay Özilhan'ın fiyat hakkındaki tüm açıklamaları şöyle:

''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.

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