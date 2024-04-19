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Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
09:04
Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!
Tokat, çarşamba akşamından bu yana yaşanan depremlerle sarsıldı. Merkez üssünün Sulusaray İlçesi olduğu 5.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili daha salladı. Gece boyunca 41 artçı yaşanırken ekipler, sahaya indi vatandaşlara ulaşmak için düğmeye bastı. Depremin hissedildiği tüm köyler tarandı, vatandaşlara da "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısı yapıldı. Tokat'ta eğitime ara verildi 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldiği açıklandı. Depremin yarattı hasarın boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.