Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:04

Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

Tokat, çarşamba akşamından bu yana yaşanan depremlerle sarsıldı. Merkez üssünün Sulusaray İlçesi olduğu 5.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili daha salladı. Gece boyunca 41 artçı yaşanırken ekipler, sahaya indi vatandaşlara ulaşmak için düğmeye bastı. Depremin hissedildiği tüm köyler tarandı, vatandaşlara da "Hasarlı binalara girmeyin" uyarısı yapıldı. Tokat'ta eğitime ara verildi 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldiği açıklandı. Depremin yarattı hasarın boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.

AJANSLAR
Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

Tokat, peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Çarşamba akşamı 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat, dün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedilen depremlerin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri düğmeye bastı.

Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

Depremin hissedildiği illerde geniş çaplı çalışmalara başlandı. İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, depremden kısa bir süre sonra A Haber'e yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralanmanın olmadığını açıkladı. Yerlikaya, "Depremin ardından 231 ihbar ulaştı, ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

41 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Tokat, gece boyu devam eden 4.0, 4.4 ve 4.1 şiddetindeki deprem fırtınalarıyla sarılırken İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Dün saat 01.06'da 4.7 ile Tokat Sulusaray Merkezli deprem faaliyeti başlamıştı. Sonra 02.36'da 4.1 akşam üzeri 18.11'de 5.6, 21.43'de 4, 22.31 4.4 olmak üzere 4 üzerinde Sulusaray merkezli 5 deprem meydana geldi ve 41'de artçı oldu. Ben hem Tokat'ta hem Yozgat'ta etkilenen bütün vatandaşlarımıza, şehirlerimize, ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Arkadaşlarımız, ekiplerimiz şu anda sahada. Köylerin tamamı tarandı. Tokat'ta 3 ilçe, Yozgat tarafında Kadişehri, Çekerek ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçede etkilenen bütün köylerimiz şu anda taranmış durumda ve şu ana kadar Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 576 vatandaşımızın ihbarı var.

Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

Yozgat ilimizde de 250 deprem kaynaklı vatandaşımızın ihbarı var ve bütün ihbarlara da arkadaşlarımız cevap verdiler, İncelemelerini tamamladılar. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var. Bunlar yıkık değil hasarlar var. Yarın, gün ışımasıyla beraber hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Ekipler dolaştıktan sonra hasarların oranları ortaya çıkacak. Az hasar, orta hasar veya ağır hasar durumlarını tespit etmiş olacağız. Yozgat ilimizde ise bir ilçede 7 köy, 94 konutta 4 camide ve 3 ahırda şu anda ön hasar tespitlerimiz var. Hasar tespit çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

"EVİNDE HASAR OLAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ EVİNİ KULLANMASIN"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları alıp misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Vatandaşımıza çağrılar yapıldı. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak üzere müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz. Ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımızın da olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşlarımızın beslenme konusunda 5 bin adet kumanya hazır, şu anda dağıtılıyor. Yine 3 ilçemizde Tokat'ta sıcak yemek çıkarmak üzere aş evleri oluşturuluyor" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA