Tokat’ta korkutan deprem: Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı!

"EVİNDE HASAR OLAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ EVİNİ KULLANMASIN"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Biz onları alıp misafir etmeye hazırız. Sayın Valimiz şu anda yurtları hazır hale getirdi. Vatandaşımıza çağrılar yapıldı. Şu ana kadar 30 vatandaşımız Tokat'ta yurtlarda kalmak üzere müracaatta bulundu. Onları biz misafir edeceğiz. Ama daha fazla talep olursa onları karşılayacak imkanımızın da olduğunu ifade etmek isteriz. Yine vatandaşlarımızın beslenme konusunda 5 bin adet kumanya hazır, şu anda dağıtılıyor. Yine 3 ilçemizde Tokat'ta sıcak yemek çıkarmak üzere aş evleri oluşturuluyor" açıklamasını yaptı.