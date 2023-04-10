TOKİ Hatay arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Hatay müstakil arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları için yeni tarihler belli oldu. 3. etap TOKİ arsa kura takvimine göre, 10 Nisan Pazartesi bugün Hatay kura çekilişi gerçekleştirilecek. Hatay'ın Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan ilçelerinde 2 bin 340 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Kuralar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, Hatay TOKİ arsa kuraları saat kaçta çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, 10 Nisan 2023 Hatay TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…