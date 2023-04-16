TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Nisan'da başlayan kuraların bitmesine 3 gün kaldı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Youtube kanalı üzerinden kuraları izleyebilirler. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılmakta. Toplamda 28 bin 340 konutun hak sahibi, çekilen kuralar ile belli olacak. "TOKİ İstanbul sonuçları isim listesi e devlet sorgulama" araştırmasıyla başvuru yapan milyonlar, başvurularının olumlu yanıtlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1