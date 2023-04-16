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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.04.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 06:26

TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1 Nisan'da başlayan kuraların bitmesine 3 gün kaldı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Youtube kanalı üzerinden kuraları izleyebilirler. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılmakta. Toplamda 28 bin 340 konutun hak sahibi, çekilen kuralar ile belli olacak. "TOKİ İstanbul sonuçları isim listesi e devlet sorgulama" araştırmasıyla başvuru yapan milyonlar, başvurularının olumlu yanıtlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekilişi devam etmekte. 16 Mart'ta başlayan İstanbul kuralarında Tuzla, Çatalca ve Silivri'de toplam 20 bin 740 evin hak sahipleri belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için her kura çekilişi sonucu belli oluyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konutların hak sahipleri, 19 Nisan'a kadar belli olacak. İşte konu hakkında detaylar

TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekiliyor.

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TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilir ve TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip edebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

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