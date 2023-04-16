TOKİ İSTANBL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekilişi devam etmekte. 16 Mart'ta başlayan İstanbul kuralarında Tuzla, Çatalca ve Silivri'de toplam 20 bin 740 evin hak sahipleri belli oldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için her kura çekilişi sonucu belli oluyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konutların hak sahipleri, 19 Nisan'a kadar belli olacak. İşte konu hakkında detaylar