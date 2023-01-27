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Giriş Tarihi: 27.01.2023 00:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 00:11

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, 2+1 3+1 seçenekli 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi, 2023 Mart ayında sona erecek. Kuralar, noter huzurunda gerçekleştirilirken TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi araştırılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek toplam 50 bin konutun hak sahibi canlı yayında duyurulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023

TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları

İlk Evim İlk İş Yerim adlı yüzyılın en büyük sosyal konut projesi için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap illeri belli olurken TOKİ İstanbul kuraları en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Başvuruda bulunan 1 milyonu aşkın vatandaş, ''İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları

27 OCAK – 8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

27 Ocak – 8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Bursa ve Denizli'de devam ederken Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

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