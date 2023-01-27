TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, 2+1 3+1 seçenekli 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi, 2023 Mart ayında sona erecek. Kuralar, noter huzurunda gerçekleştirilirken TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi araştırılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek toplam 50 bin konutun hak sahibi canlı yayında duyurulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023