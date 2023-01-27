TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgula

İlk Evim İlk İş Yerim adlı yüzyılın en büyük sosyal konut projesi için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap illeri belli olurken TOKİ İstanbul kuraları en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Başvuruda bulunan 1 milyonu aşkın vatandaş, ''İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.