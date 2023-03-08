İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları 8 Mart 2023 (bugün) belli olmaya başlıyor. 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek İzmir sosyal konut kuraları canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Bugün TOKİ İzmir kura sonuçları Merkez ilçesinde başlayacak. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!