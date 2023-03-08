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Giriş Tarihi: 08.03.2023 05:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 18:02

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları 8 Mart 2023 (bugün) belli olmaya başlıyor. 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek İzmir sosyal konut kuraları canlı yayın ile takip edilecek. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Bugün TOKİ İzmir kura sonuçları Merkez ilçesinde başlayacak. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Bugün başlayacak Merkez kura sonuçları ile sosyal konutların hak sahiplerini belirleniyor. İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi engelli, genç, emekli kategorilerinde kazanan adayları buluyor. 12 bin 400 konutun sonuçları canlı olarak Youtube kanalında ekrana yansıyor. Peki, İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ İzmir sonuçları isim listesi…

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

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İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

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