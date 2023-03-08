TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ kura çekimi canlı yayın ile yeniden takip edilmeye başladı. Ertelenen kura çekiliş tarihleri İzmir ile yeniden başladı. Toplamda 12 bin 400 konutun hak sahipleri ile buluşacağı TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Merkez ilçesinde sonuçlar belli olurken 9 Mart Perşembe günü Menemen sonuçları başvuruda bulunanlar ile buluşacak. 8 Mart 2023 TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini aldı. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı…