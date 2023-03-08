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Haberler Yaşam TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
Giriş Tarihi: 08.03.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 19:09

TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ kura çekimi canlı yayın ile yeniden takip edilmeye başladı. Ertelenen kura çekiliş tarihleri İzmir ile yeniden başladı. Toplamda 12 bin 400 konutun hak sahipleri ile buluşacağı TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Merkez ilçesinde sonuçlar belli olurken 9 Mart Perşembe günü Menemen sonuçları başvuruda bulunanlar ile buluşacak. 8 Mart 2023 TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini aldı. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ İzmir Merkez kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde gerçekleşecek TOKİ İzmir kura çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Başvuruda bulunan adaylar sistemde isimlerini kontrol ediyor. İşte, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

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TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İZMİR MERKEZ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI | 8 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

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