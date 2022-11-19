Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

Giriş Tarihi: 19.11.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 13:45

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

TOKİ kura çekimi için nefesler tutuldu. Yurt genelinde gerçekleşecek olan düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan tarihi projede ilk kuralar Kasım ayıyla birlikte başlamıştı. Bu kapsamda en çok merak edilen konu "İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları oldu. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Erzurum ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? İşte o detaylar.