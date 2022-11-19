TOKİ kura çekimi için nefesler tutuldu. Yurt genelinde gerçekleşecek olan düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan tarihi projede ilk kuralar Kasım ayıyla birlikte başlamıştı. Bu kapsamda en çok merak edilen konu "İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları oldu. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Erzurum ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? İşte o detaylar.