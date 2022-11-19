Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 13:45

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

TOKİ kura çekimi için nefesler tutuldu. Yurt genelinde gerçekleşecek olan düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan tarihi projede ilk kuralar Kasım ayıyla birlikte başlamıştı. Bu kapsamda en çok merak edilen konu "İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları oldu. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Erzurum ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi? İşte o detaylar.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

TOKİ kura çekimi süreci tüm hızıyla devam ediyor. Haftalık duyurulan takvimlerle beraber çekilen kuralar bir bir sonuçlanırken özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki proje kapsamında gerçekleşecek çekilişler için bekleyişe geçildi. Bu noktada "İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekimi takvimi ve merak edilen tüm bu detaylar.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) Gaziantep ve Erzurum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

12 İLDE 21 BİN 893 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen projenin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

7-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihleri belli mi?

17-28 KASIM 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA: 2. ETAP BAŞLADI!

Henüz İstanbul, İzmir ve Ankara için kura tarihleri belli değil.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 11 il için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu.

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

SON DAKİKA