TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi 7 Kasım'da başladı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda Mart 2023'te sona erecek. İl il TOKİ kuraları sürerken vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl sorgulanır gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…