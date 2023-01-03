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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 15:45

TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi ile başlayan TOKİ kura çekilişi il il devam ediyor. 2+1 ve 3+1 konutlar, TOKİ kuraları ile sahiplerini buluyor. TOKİ kura takvimi 5. Etap geçtiğimiz hafta yayınlandı ve yeni etabın ilk kuraları Ankara'da çekilmeye başlandı. Bu noktada TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi 7 Kasım'da başladı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda Mart 2023'te sona erecek. İl il TOKİ kuraları sürerken vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl sorgulanır gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…

TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

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TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

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