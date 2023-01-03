TOKİ kura çekimi takvimi 2023 5. etap: 2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi ile başlayan TOKİ kura çekilişi il il devam ediyor. 2+1 ve 3+1 konutlar, TOKİ kuraları ile sahiplerini buluyor. TOKİ kura takvimi 5. Etap geçtiğimiz hafta yayınlandı ve yeni etabın ilk kuraları Ankara'da çekilmeye başlandı. Bu noktada TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…