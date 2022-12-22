TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 5. etap takvimi yayımlandı. Takvimde Adana, Hatay ve Ankara gibi sosyal konutlarının fazla olduğu iller bulunuyor. 13 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak tüm kuraların günleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre TOKİ kura çekilişi 2023 Mart ayında sona erecek. Bu noktada, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2022 – 2023 yılı için şu anlık sadece İlk Evim projesi için. Arsa ve iş yeri kuraları başlamadı. TOKİ kura sonuçları isim listesi, resmi siteden öğrenilebilir. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi takvimi ve diğer detaylar