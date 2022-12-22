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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:39

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi tarihleri 5. etap takvimi yayımlandı. Takvimde Adana, Hatay ve Ankara gibi sosyal konutlarının fazla olduğu iller bulunuyor. 13 Ocak 2023 tarihine kadar yapılacak tüm kuraların günleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre TOKİ kura çekilişi 2023 Mart ayında sona erecek. Bu noktada, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2022 – 2023 yılı için şu anlık sadece İlk Evim projesi için. Arsa ve iş yeri kuraları başlamadı. TOKİ kura sonuçları isim listesi, resmi siteden öğrenilebilir. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi takvimi ve diğer detaylar

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi takvimi yayımlandı. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekilişi, Mart 2023 tarihinde sona erecek. İlk Evim kuraları devam ederken, henüz arsa kuraları hakkında açıklama gelmedi. Bu noktada, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte detaylar…

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

20 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

20 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 20 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

TOKİ kura çekimi takvimi 5. etap: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

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