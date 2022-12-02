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Haberler Yaşam TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 07:43

TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesinde 1-7 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandı. Yeni takvim ile beraber Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki 7 il için TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ederken özellikle metropol şehirler Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 1-7 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi canlı izle linki ve 2+1 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişi, haftalık olarak açıklanan tarihler doğrultusunda ilerliyor. 1-7 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftada Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde bulunan 7 il için TOKİ kura çekimi yapılacak. Öte yandan metropol şehirler İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi araştırma konuşu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, İzmir Ankara İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve TOKİ kura çekimi canlı yayın izle kanalı!

TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

2 Aralık 2022 Cuma (bugün) Düzce ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 7 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 1 Aralık 2022 Perşembe günü Bolu ve Karaman illeri ile başladı ve 7 Aralık'a kadar devam edecek.

1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

1 Aralık: Bolu ve Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

2 - 7 Aralık: Konya

TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu ile Yalıhüyük ve Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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