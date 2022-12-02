TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi yayınlandı mı?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesinde 1-7 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandı. Yeni takvim ile beraber Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki 7 il için TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ederken özellikle metropol şehirler Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 1-7 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi canlı izle linki ve 2+1 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.