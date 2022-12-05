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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:23

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

TOKİ kura çekimi tarihleri haftalık olarak açıklanmaya devam ediyor. Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller için 6-11 Aralık 2022 TOKİ kura çekilişi takvimi yayınlandı. Yeni takvimin yayınlanmasıyla beraber Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı konut kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 6-11 Aralık 2022 Sosyal konut TOKİ kura çekimi canlı izle linki ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kuraları haftalık olarak yayımlanan takvime göre çekilmeye devam ediyor. 6-11 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni takvim ile beraber 6 ilin daha TOKİ kura çekimi tarihi belli olurken İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada projeye başvuru yapan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve güncel TOKİ kura çekimi takvimi.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Aralık ayı ile beraber sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine geldi. 5 Aralık 2022 Pazartesi (bugün) Zonguldak ve Konya kura çekilişi gerçekleşti.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

8-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

6 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlayacak ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

8 -11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Aksaray, Çankırı, Niğde, Kastamonu, Sinop ve Kayseri illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

6 - 11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

8 ilde gerçekleştirilecek 6-11 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

6 Aralık: Konya ve Bartın

7 Aralık: Konya ve Karabük

8 Aralık: Çankırı ve Aksaray

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

9 Aralık: Kastamonu ve Niğde

10 Aralık: Sinop ve Kayseri

10 - 11 Aralık: Kayseri

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