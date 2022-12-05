8-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

6 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. TOKİ kura çekilişi için yeni etap, 8 Aralık 2022 Perşembe günü Aksaray ve Çankırı illeri ile başlayacak ve 11 Aralık'a kadar devam edecek.

8 -11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Aksaray, Çankırı, Niğde, Kastamonu, Sinop ve Kayseri illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.