TOKİ kura çekimi tarihleri haftalık olarak açıklanmaya devam ediyor. Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller için 6-11 Aralık 2022 TOKİ kura çekilişi takvimi yayınlandı. Yeni takvimin yayınlanmasıyla beraber Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı konut kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 6-11 Aralık 2022 Sosyal konut TOKİ kura çekimi canlı izle linki ile TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…