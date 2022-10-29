Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet tarihinin en önemli Sosyal Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan resmi açıklamaların ardından TOKİ kura tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken başvuru şartları, kura çekimi sonuçları gibi ayrıntılar da önem kazanıyor. Sosyal konut başvurularının yaklaşık 8 milyona ulaştığı biliniyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekilişi tarihleri ve sonuçlarına yönelik güncel bilgiler.