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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 18:30

TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet tarihinin en önemli Sosyal Konut Projesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan resmi açıklamaların ardından TOKİ kura tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılırken başvuru şartları, kura çekimi sonuçları gibi ayrıntılar da önem kazanıyor. Sosyal konut başvurularının yaklaşık 8 milyona ulaştığı biliniyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekilişi tarihleri ve sonuçlarına yönelik güncel bilgiler.

TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

TOKİ kura çekimi tarihleri sosyal konut projesine başvuruda bulunan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yapılan resmi açıklamalar kapsamında; 81 il ayrı ayrı kuralar noter huzurunda çekilecek ve dijital ortamda yayınlanacak. Hak sahipleri çekilecek kuralar sonucunda belirlenmiş olacak. Bakan Kurum 2022'nin Kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 yılının Mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu. Peki; : 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek? İşte TOKİ kura çekilişi tarihleri, sonuçları ve diğer bilgiler.

TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU! TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bulut, TOKİ kura tarihi ile ilgili olarak ''Şu ana kadar projeye 7,5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

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TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

TOKİ SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi tarihi ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi/sonuçları/tarihleri 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar hangi tarihte çekilecek?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONA ERECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 yılının mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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