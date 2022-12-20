TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ (20-25 Aralık 2022) | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları ile 250 bin sosyal konut hak sahiplerini buluyor. Sonuçlar, Youtube canlı yayın üzerinden naklen adaylar ile paylaşılıyor. Takvime göre kurası tamamlanan illerde TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde kura tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Kurum'un aktardığına göre kuralar 2023 Mart ayında tamamlanacak. TOKİ kura takvimi her hafta güncelleniyor. İlk Evim İlk İş Yerim 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılıyor. Kura çekimi ne zaman sorusu il il gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2022 TOKİ kura takvimi 20-25 Aralık…