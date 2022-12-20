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Haberler Yaşam TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ (20-25 Aralık 2022) | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:57

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ (20-25 Aralık 2022) | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları ile 250 bin sosyal konut hak sahiplerini buluyor. Sonuçlar, Youtube canlı yayın üzerinden naklen adaylar ile paylaşılıyor. Takvime göre kurası tamamlanan illerde TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde kura tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Kurum'un aktardığına göre kuralar 2023 Mart ayında tamamlanacak. TOKİ kura takvimi her hafta güncelleniyor. İlk Evim İlk İş Yerim 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılıyor. Kura çekimi ne zaman sorusu il il gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2022 TOKİ kura takvimi 20-25 Aralık…

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 20-25 Aralık 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi canlı yayınlar ile takip ediliyor. Güncel kura takvimine göre Doğu illeri tamamlanırken Batı Karadeniz ve İç Anadolu şehirlerinde sosyal konut kuraları devam ediyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı kurası tamamlanan iller için aktif halde bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde belirlenen TOKİ kura takvimi haftalık olarak paylaşılıyor. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 20-25 Aralık 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 20-25 Aralık 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 20-25 Aralık 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

12 ilde gerçekleştirilecek 17-25 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 20-25 Aralık 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri ile kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

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