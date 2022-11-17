TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ