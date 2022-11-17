TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura takvimi güncellendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan yeni takvim sonrası Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu sorularını gündeme getirdi. Sosyal konut başvuru sonuçları Youtube kanalı üzerinden açılan canlı yayın ile takip ediliyor. Son olarak 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri belli oldu. 2023 Mart ayına kadar sürecek 2+1 3+1 konut kuraları il il açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı!