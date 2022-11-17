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Haberler Yaşam TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 13:58

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura takvimi güncellendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan yeni takvim sonrası Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu sorularını gündeme getirdi. Sosyal konut başvuru sonuçları Youtube kanalı üzerinden açılan canlı yayın ile takip ediliyor. Son olarak 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri belli oldu. 2023 Mart ayına kadar sürecek 2+1 3+1 konut kuraları il il açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı!

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekimi tarihleri için araştırmalar il il sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlayan kura çekilişi İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere tüm şehirlerde sorgulanıyor. Sosyal konut projesi kuraları emekli, genç, engelli kategorilerinde belli oluyor. 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri de canlı yayın ardından başlıyor. TOKİ kura tarihleri yeni hafta için belli oldu. İşte, 2022 güncel takvim ile TOKİ kura çekimi canlı yayın!

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

17 Kasım 2022 (bugün) Muş ve Kilis'te kura çekilişi gerçekleşiyor.

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Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 güncellendi! Sosyal konut kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım 2022 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu!

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