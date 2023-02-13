Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:41

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 1+1 2+1 3+1 250 bin konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ kuraları İzmir'de devam ederken yaşanan deprem sonrası kuralar durduruldu. Bu noktada, "TOKİ kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Henüz İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlanmış değil. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi? TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi hakkında araştırmalar devam ediyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşanan depremler sonucu TOKİ kuraları ertelenirken, İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları için vatandaşların bekleyişi sürüyor.

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

SON DAKİKA