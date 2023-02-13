Haberler Yaşam TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:41

TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman? Sosyal Konut 2+1 3+1 İstanbul ve İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası TOKİ kura çekimi tarihleri 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 1+1 2+1 3+1 250 bin konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ kuraları İzmir'de devam ederken yaşanan deprem sonrası kuralar durduruldu. Bu noktada, "TOKİ kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Henüz İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlanmış değil. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi? TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar