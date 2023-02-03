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Haberler Yaşam TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:51

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sosyal konut kura takvimine göre Manisa kuraları 1-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 3 Şubat Cuma bugün 982 konut için Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç ve Ahmetli kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için araştırmalarını hızlandırdı. Bugün yapılacak çekilişle beraber şehirde inşa edilecek toplam 4 bin 94 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli Manisa TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. 1 Şubat'ta başlayan Manisa kuraları 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ 7. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

3-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar sonuçları açıklanacak.

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TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa TOKİ kura çekimi 1 Şubat Çarşamba günü başladı ve 3 Şubat 2023 Cuma günü sona erecek.

Konutlar, Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

İşte ilçe ilçe tarihler:

1 ŞUBAT: Şehzadeşer

2 ŞUBAT: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli

3 ŞUBAT: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

MANİSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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