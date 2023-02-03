TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Sosyal konut kura takvimine göre Manisa kuraları 1-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 3 Şubat Cuma bugün 982 konut için Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç ve Ahmetli kuraları çekilecek. Belirtilen ilçelerde projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri için araştırmalarını hızlandırdı. Bugün yapılacak çekilişle beraber şehirde inşa edilecek toplam 4 bin 94 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli Manisa TOKİ kura sonuçları sorgulama…