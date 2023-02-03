TOKİ MANİSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Manisa kura sonuçları için araştırmalar sürüyor. 1 Şubat'ta başlayan Manisa kuraları 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 3 Şubat 2023 Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli TOKİ Manisa kura çekimi canlı yayın izle ekranı…