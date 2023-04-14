TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yayınlanan kura takvimine göre, 14 Nisan 2023 Cuma bugün Mardin ve Sivas'ta arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Mardin'in Derik, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçelerinde 870; Sivas'ın Suşehri, Şarkışla ilçelerinde ise 380 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…