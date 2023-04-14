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Haberler Yaşam TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:20

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yayınlanan kura takvimine göre, 14 Nisan 2023 Cuma bugün Mardin ve Sivas'ta arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Mardin'in Derik, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçelerinde 870; Sivas'ın Suşehri, Şarkışla ilçelerinde ise 380 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden başladı. 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında çekilecek İlk Evim Arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre; Mardin Derik, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçelerinde 870; Sivas Suşehri, Şarkışla ilçelerinde ise 380 olmak üzere toplam 1250 müstakil arsa kurası çekilecek. 14 Nisan Cuma bugün TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, müstakil TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

14 Nisan bugün Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat'ta arsa listesi belirleniyor.

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TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ MARDİN VE SİVAS MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Mardin'in Derik, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ilçelerinde 870; Sivas'ın Suşehri, Şarkışla ilçelerinde ise 380 müstakil arsa kura çekimi 14 Nisan 2023 Cuma bugün gerçekleşecek.

Mardin ve Sivas arsa kuraları, saat 10.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ MARDİN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SİVAS ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Mardin ve Sivas arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ YAYINDA!

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap kuraları 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahibini bulacak.

İşte il il TOKİ arsa çekiliş takvimi:

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