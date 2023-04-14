TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişi Nisan ayı boyunca devam edecek. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 14 Nisan 2023 Cuma bugün Muğla ve Tokat'ta arsalar hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Muğla'nın Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde 1700; Tokat'ın Niksar, Pazar, Reşadiye, Turhal ilçelerinde ise 530 müstakil arsa isim listesi belirlenecek. TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Muğla ve Tokat arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…