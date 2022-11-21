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Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
13:56
Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?
Gece saatlerinde Amasya'da meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" isimli tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Acı haber sonrasında kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşinin de ünlü bir isim (Zeynep Gülmez) olduğu ortaya çıktı. Peki, Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? İşte detaylar…