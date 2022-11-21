Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:56

Tolga Güleryüz'ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Gece saatlerinde Amasya'da meydana gelen trafik kazasında "Baş Belası" isimli tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Acı haber sonrasında kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşinin de ünlü bir isim (Zeynep Gülmez) olduğu ortaya çıktı. Peki, Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? İşte detaylar…

Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci'nin de içinde bulunduğu ve yaralı kurtulduğu minibüsün yaptığı kazada hayatını kaybeden üç kişiden biri olan Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez, acı haber sonrası güdeme geldi. Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün, tiyatro yapımcısı olduğu bilinirken aynı zamanda ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in de eski eşi olduğu ortaya çıktı. Peki, Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? İşte merak edilen o detaylar.

Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de içinde bulunduğu minibüs tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün, ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı.

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da yapmaktadır.

SON DAKİKA