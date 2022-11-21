Tolga Güleryüz’ün eski eşi de ünlü çıktı! Baş Belası tiyatro ekibinin geçirdiği feci kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da yapmaktadır.