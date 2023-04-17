Haberler Yaşam TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:11

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Gelen son dakika haberine göre; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Bu gelişmeyle beraber ise "Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ve detaylar.