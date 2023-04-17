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Haberler Yaşam TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:11

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Gelen son dakika haberine göre; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Bu gelişmeyle beraber ise "Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ve detaylar.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu. Bu gelişmeyle beraber ise binlerce vatandaş "Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri son durum ve gelişmeler…

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

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TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Bu teklif hükümetin birinci kamu işçisi zammı teklifi oldu. TÜRK-İş hükümetin yeni zam teklifini duyurdu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM: Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?

KAMU İŞÇİŞİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

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