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TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
07:17
TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM | 3600 ek gösterge, Bağkur 7200… 2. Torba Yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Ekonomik düzenlemeyi ive birçok yeniliği içinde barındıran Torba Yasa gelişmeleri takip ediliyor. Meclis'te çalışmaları devam eden Torba Yasa için beklentiler arttı. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilmişti. 31 madde için ise Meclis süreci devam ederken gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa için araştırmalarına devam ediyorlar. Kademli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki bekleyiş sürüyor. Torba yasa hakkında çalışmalar devam ederken Vedat Işıkhan'dan ekonomiyle alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? İşte detaylar...