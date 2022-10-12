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Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:06

TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

Son dönemde meclis gündemindeki torba yasa maddeleriyle merak konusu haline geliyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasayla ilgili değerlendirmeler sürerken bu noktada vatandaşlar ise "Torba yasa nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu yasa teklifinde KYK borç faizlerinden elektrik doğal gaz yardımına kadar birçok ekonomik destek projeleri de yer alıyor. Kanun teklifinin üç ayrı parçayla meclise sunulacağı öngörülüyor. Peki, Torba yasa nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.

TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

AK parti tarafından hazırlanan torba yasa teklifi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 80'in üzerinde maddesi bulunan teklifle ilgili değerlendirmeler TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla beraber başladı. Hal böyleyken ise "2022 Torba yasa nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uzun zamandır gündemde olan konular hakkında meclisin mesaisi sürüyor. İşte torba yasa maddeleri ve tüm detaylar.

TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun geçecek. Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, soruları yanıtladı. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

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TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti.

ÇALIŞANLARA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

AK Parti iktidarı döneminde, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor." bilgisini paylaştı.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

İHRACATÇILARA "ÇİFTE PASAPORT"

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, "Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

AK Parti iktidarı döneminde ihracata yönelik önemli bir süreç başlatıldığını dile getiren Elitaş, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

ÇATILARDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE TEŞVİK

Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. Güneşin önemli bir enerji kaynağı olduğunu belirten Elitaş, şöyle konuştu:

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