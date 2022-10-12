TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

AK Parti iktidarı döneminde, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor." bilgisini paylaştı.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

İHRACATÇILARA "ÇİFTE PASAPORT"

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, "Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.