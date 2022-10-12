TORBA YASA 2022 nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? Torba yasa teklifi maddeleri ile meclis gündeminde!

Son dönemde meclis gündemindeki torba yasa maddeleriyle merak konusu haline geliyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasayla ilgili değerlendirmeler sürerken bu noktada vatandaşlar ise "Torba yasa nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu yasa teklifinde KYK borç faizlerinden elektrik doğal gaz yardımına kadar birçok ekonomik destek projeleri de yer alıyor. Kanun teklifinin üç ayrı parçayla meclise sunulacağı öngörülüyor. Peki, Torba yasa nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.