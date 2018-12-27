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'da tüpgaz bayisinde patlama

Giriş Tarihi: 27.12.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 22:40
Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

'da bir tüpgaz bayisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre biri dumandan etkilenen, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir tüpgaz bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

Patlama sonucu çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, üst katlarındaki iki daireye sıçradı.

Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

Patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.

Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tedbir amacıyla bölgeye verilen doğal gaz kesildi.

Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

Olayda ilk belirlemelere göre biri dumandan etkilenen, diğeri patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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