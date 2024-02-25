Trabzon’daki taksici cinayetinde çarpıcı detaylar!

VAHŞET SONRASI İLK EŞİNİ ARAMIŞ!

Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede tutukluluk sanığın, olayın anını anlatarak, telefonla aranan eşine cinayet işlediği ortaya çıktı. İlk kez hakim karşısına çıkacak olan Kol, soruşturma savcısındaki ifadesinde, "Taksici bana 'eşin arabama binmeyeceğini söyledi' dedi. Nedenini sordum. Sonra ateşe küfredip, torpidoya yöneldi. Eşime ait ruhsatlı silahı yeniden başlatmak, ateş etmek istedi. Cesedi, araçtan indirip, dereye Taksiye binip kaçtım, ancak teker patladı.Araçtan inip,şimşeklerle 'adam vurdum' dedi.Bir süre yaya olarak kaçtım.Kimsenin hücumunu almadım.Taksiyle bir husumetimiz yoktu.Olay bir anda öfke ve sinirle oldu.Cezaevinde ziyaretime gelen patlama bana 'taksici Hüseyin benden telefon numarasını istedi.Bu yüzden aracına binmek istemedim' dedi.Bunu cezaevinde öğrendi.Taksi, torpidoya yöneldikten sonra kaç el ateşle çalıştırılıyordu" dedi.