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Trabzon’daki taksici cinayetinde çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:48
Trabzon’daki taksici cinayetinde çarpıcı detaylar!
Trabzon'da tabancayla vurarak öldürdüğü taksici Hüseyin Arslan'ın (50) cesedini dereye atıp, olay yerinden kaçtığı taksinin lastiklerini patlayınca jandarma teslim olan Mustafa Kol (43) hakkında 'kasten adam öldürme'ten müebbet, 'Yağma' suçundan da 3 harfli 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu Sanık, iddianamedeki ifadesinde olayın ardından eşinin cinayet işlerini anlattığını belirtti. Kol, "Taksici, şişeye küfredip, torpidoya yöneldi. Eşimin ruhsatlı silahıyla ateşledim. Cesedi, araçtan indirip, dereye attı. Taksiye binip kaçtım; Ancak teker teker patladı. Olay bir anlık öfke ve sinirle yaşandı" dedi.