Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

Arazisinde 100 yıllık armut ağacı olduğunu söyleyen Enes Uzun, "Dallar çok uzun ve armutlara ulaşamıyorduk. O nedenle gövdeye yakın olanları toplayabiliyorduk. O sırada yol yapan iş makinesi operatöründen rica ettim. İş makinesinin kovasına çıkarak armutları topladım" dedi