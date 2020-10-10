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Haberler Galeri Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

'da bir kişi akıllara durgunluk verecek bir olaya imza attı. Yerden 15 metre yükseklikteki ağaçtan meyve toplamak için kullandığı yöntem, herkesi şaşkına çevirdi. 100 yıllık ağacın dallarına ulaşabilmek amacıyla iş makinesinin kepçesine çıkan adam, topladığı armutları torbaya doldurdu. O anların kaydedildiği görüntüler de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 20:20
Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

'un ilçesinde Enes Uzun, iş makinesinin kepçesine binerek yerden 15 metre yükseklikteki ağacın dallarından armut topladı. O anların kayda alınan görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, 100 yıllık ağaçtaki armutları toplamak isteyen Enes Uzun, 15 metre yüksekliğe sahip ağacın dallarına ulaşamadı.

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Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

O sırada mahallede yol yapımında kullanılan bir iş makinesinin operatöründen yardım isteyen Uzun, bindiği kepçe ile uzandığı dallardaki armutları topladı.

Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

O anların görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti

Arazisinde 100 yıllık armut ağacı olduğunu söyleyen Enes Uzun, "Dallar çok uzun ve armutlara ulaşamıyorduk. O nedenle gövdeye yakın olanları toplayabiliyorduk. O sırada yol yapan operatöründen rica ettim. İş makinesinin kovasına çıkarak armutları topladım" dedi

Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti
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Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti
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