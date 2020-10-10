HaberlerGaleriTrabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti
Trabzonlu adamın ulaşamadığı meyveleri toplamak için bulduğu yöntem görenlere pes dedirtti
Trabzon'da bir kişi akıllara durgunluk verecek bir olaya imza attı. Yerden 15 metre yükseklikteki ağaçtan meyve toplamak için kullandığı yöntem, herkesi şaşkına çevirdi. 100 yıllık ağacın dallarına ulaşabilmek amacıyla iş makinesinin kepçesine çıkan adam, topladığı armutları torbaya doldurdu. O anların kaydedildiği görüntüler de sosyal medyada büyük ilgi gördü.