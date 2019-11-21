Trabzon'un saklı cenneti!

Karadeniz'in saklı cenneti "Kudavas Şelalesi" turizme kazandırılmayı bekliyor.
Tonya ilçesi sınırları içinde yer alan Kumyatak-Kudavas Şelalesi, eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Son zamanlarda vatandaşların uğrak yeri olan şelale turizme kazandırılmayı bekliyor. Sonbaharda eşsiz görüntüsüyle özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kudavas Şelalesi'nin tanınmadığından yakınan yöre sakinleri, şelalenin turizm kapsamında değerlendirildiğinde ekonomik girdi sağlayacağını belirtti.