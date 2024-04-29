Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çeşitli yardımlarla Firdevs'i fizik tedaviye götürdüğünü ifade eden Atay, "Şu an kızım fizik tedavi alıyor. Fizik tedavi almasının en büyük sebebi çevremin, ailemin yardımcı olması, onların desteği olmasa buralara kadar gelemezdik. Şu an kızımın daha hızlı iyileşmesini istiyorum. Özel doktora götürmek tabi ki isterim fakat imkanlar el vermiyor. Devlet hastanelerinde ki doktorlar da çok güzel ilgileniyor fakat onların vakitleri kısıtlı olduğu için pek fazla ilgilenemiyorlar" ifadesini kullandı