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Haberler Yaşam Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:41

Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

Adana'da 16 yaşındaki Firdevs Erol, arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada geçirdiği trafik kazası sonrası hem bedensel engelli kaldı hem de konuşma kabiliyetini kaybetti. Erol'un acılı annesi Hatice Atay kızının hosteslik hayalinin yardım kaldığını söyledi.

İHA
Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda 10 Aralık günü meydana geldi. 20 AGR 112 plakalı otomobilin park halindeki 01 CTV 81 plakalı tıra arkadan çarptığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

Olay yerine giden itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken 4 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan biri olan Firdevs Erol (16) ise yapılan tedaviler sonucunda hayata tutundu. 10 Aralık tarihinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Erol, en büyük hayali hostes olmaktı. Doktorlardan alınan bilgiye göre kazada ağır yaralanan Erol'un tekrar yürüyebilmesi için 2 yıl boyunca fizik tedavi görmesi gerekecek. Aynı zamanda Erol konuşma kabiliyetini de kaybetti.

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Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI…

Olay günü işe giderken kızının kendisinden dışarı çıkmak için izin istediğini fakat izin vermediğini ifade eden Hatice Atay (35), "İzin vermemiştim fakat arkadaşlarının ısrarı ile çıkmıştı. İşyerine vardığımda arkadaşları kazanın olduğunu arayıp bana söylediler. 2 ay yoğun bakımda yattı şu an tedavilerine evde devam ediyoruz" diye konuştu.

Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

Kızının durumundan dolayı ona bakmak için işten ayrıldığını belirten Atay, "Şu an evdeyim, çalışmadığım için de maddi durumumuz biraz kısıtlı ama elimden geldiği kadar kızımı desteklemeye çalışıyorum" dedi.

Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çeşitli yardımlarla Firdevs'i fizik tedaviye götürdüğünü ifade eden Atay, "Şu an kızım fizik tedavi alıyor. Fizik tedavi almasının en büyük sebebi çevremin, ailemin yardımcı olması, onların desteği olmasa buralara kadar gelemezdik. Şu an kızımın daha hızlı iyileşmesini istiyorum. Özel doktora götürmek tabi ki isterim fakat imkanlar el vermiyor. Devlet hastanelerinde ki doktorlar da çok güzel ilgileniyor fakat onların vakitleri kısıtlı olduğu için pek fazla ilgilenemiyorlar" ifadesini kullandı

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