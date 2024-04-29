Haberler
Yaşam
Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:41
Trafik kazası hayatını kararttı: 16 yaşındaki Firdevs Erol’un hosteslik hayali yarım kaldı!
Adana'da 16 yaşındaki Firdevs Erol, arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada geçirdiği trafik kazası sonrası hem bedensel engelli kaldı hem de konuşma kabiliyetini kaybetti. Erol'un acılı annesi Hatice Atay kızının hosteslik hayalinin yardım kaldığını söyledi.