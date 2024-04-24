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Haberler Yaşam Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:04

Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

Adana'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden ve annenin karnından sezaryenle alınan erkek bebek, solunum cihazı olmadan nefes alması sağlanarak hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak nitelendirdiği bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek.

Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

Kaza, 17 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud'un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü.

Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

Bu sırada Ali D.'nin kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Ali D. ise gözaltına alındı. 4'üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı.

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Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D., tutuklandı. Eşi tarafından Suriye'nin Azez kentine götürülen Abbud'un cenazesi ise toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

DOĞDUĞUNDA NEFES ALMIYORDU
Doğum sırasında oksijensiz kalması yüzünden nefes alamayan ve doktorların hayatta tutmak için 15 dakika kalp masajı yaptığı erkek bebek, 5 gün önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik kazasında ölen annenin karnındaki bebek böyle kurtarıldı! Mucize gibi yaşam savaşı...

Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak diye nitelendirdiği bebek, yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelerin ardından solunum cihazlarından kurtularak nefes almaya başladı.

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