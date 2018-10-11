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Trafik polisleri saya saya bitiremedi

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 17:45
Trafik polisleri saya saya bitiremedi

'de denetim yapan polis ekipleri, 15 kişilik bir minibüse balık istifi bindirilen 22 kişiyi görünce şaşkına döndü.

Trafik polisleri saya saya bitiremedi

Araçtan indirilenlerin tarım işçisi kadınlar olduğu anlaşıldı, şoföre ise ceza kesildi.

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Trafik polisleri saya saya bitiremedi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, okulların önlerinde 'huzurlu okul' adlı denetim yaptı.

Trafik polisleri saya saya bitiremedi

Polis, fazla yolcu olan 7 kadın işçiyi minibüsten indirdi. Minibüs şoförü Bayram Kök'e ise 85 lira para cezası kesildi.

Trafik polisleri saya saya bitiremedi

Şüpheli bulunan kişiler ile araçlar durdurularak kontrol edildi. Narkotik köpeği 'Çako ise uyuşturucu madde aradı.

Trafik polisleri saya saya bitiremedi

Ortaokul ve ilkokulların önlerinde yapılan denetimlerde 650 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 70 araç denetlendi.

Trafik polisleri saya saya bitiremedi
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