Haberler Yaşam Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar 'Bu kadarına pes' dedirtti

Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:58

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar 'Bu kadarına pes' dedirtti

Türkiye, sosyal medya mecrasına en fazla renkli kareleri düşen ülkelerden biri. Ülkemiz evlilik sürecinde ilginç ritüelleri, gelenek ve görenekleriyle ünlü ülkelerin başında geliyor. Durum böyle olunca da ortaya birbirinden enteresan manzaralar da çıkabiliyor. Gelin arabalarının süslenmesi ise bu önemli günlerin en bilinen geleneklerinden biri. Öte yandan süslenen gelin arabalarının arkasına yazılan yazılar bazen 'Bu kadarına da pes' dedirtiyor. Trafikte karşılaşılan bu görüntü hayretler içinde bıraktı...