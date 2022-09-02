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Haberler Yaşam Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar 'Bu kadarına pes' dedirtti
Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:58

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar 'Bu kadarına pes' dedirtti

Türkiye, sosyal medya mecrasına en fazla renkli kareleri düşen ülkelerden biri. Ülkemiz evlilik sürecinde ilginç ritüelleri, gelenek ve görenekleriyle ünlü ülkelerin başında geliyor. Durum böyle olunca da ortaya birbirinden enteresan manzaralar da çıkabiliyor. Gelin arabalarının süslenmesi ise bu önemli günlerin en bilinen geleneklerinden biri. Öte yandan süslenen gelin arabalarının arkasına yazılan yazılar bazen 'Bu kadarına da pes' dedirtiyor. Trafikte karşılaşılan bu görüntü hayretler içinde bıraktı...

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar ’Bu kadarına pes’ dedirtti

Türk düğünleri renkli ve eğlenceli manzaralarıyla dünyada da iyi bilinir. Türkiye'de düğün demek adeta bayram demek.

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar ’Bu kadarına pes’ dedirtti

Böyle olunca da şaşkına çeviren görüntülerle karşılaşmak oldukça normal.

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Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar ’Bu kadarına pes’ dedirtti

Gelin arabalarına yazılanlar ise bazen hayretler içinde bırakıyor.

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar ’Bu kadarına pes’ dedirtti

İşte onlardan bazıları...

Trafikte şoke eden görüntü! Gelin arabasına yazılanlar ’Bu kadarına pes’ dedirtti
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