AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için Suriye rejimine verilen sürenin son günlerine gelindiğini belirterek, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle İdlib Harekatı bir an meselesidir" demişti.