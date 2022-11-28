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Haberler Yaşam TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:35

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

TÜİK Kasım enflasyon oranı 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekli ve memur zammını doğrudan etkileyen TÜİK enflasyon rakamları, açıklandığı ayın önceki ayına dair rakamlardır. Böylece aralık ayında TÜİK kasım enflasyon oranı açıklanacak. Vatandaşlar da "TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ondan önce, TÜİK kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşılıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Kasım TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Emekli ve memur zammını etkileyen TÜİK enflasyon rakamları, gelecek hafta açıklanacak. Kasım ayı enflasyon beklenti anketi ile TÜİK enflasyon oranları hakkında tahminler önceden öğrenilebiliyor. Peki, TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmadı.

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

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