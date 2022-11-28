TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE – ÜFE Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı?

TÜİK Kasım enflasyon oranı 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. Emekli ve memur zammını doğrudan etkileyen TÜİK enflasyon rakamları, açıklandığı ayın önceki ayına dair rakamlardır. Böylece aralık ayında TÜİK kasım enflasyon oranı açıklanacak. Vatandaşlar da "TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Ondan önce, TÜİK kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşılıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Kasım TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…