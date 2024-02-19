Tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf! 82 yıllık görüntülerin açıklaması hala yapılamıyor...

DANS EDEN AYI SİLÜETİ

Bu fotoğraf, Sandra McLachlan'a ait olup aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. Fotoğrafta yer alan iki kadının arasında duran adamın, 1950'lerde Ontario, Kanada'daki bir huzurevine yerleşmeye başladığı ve ardından kız kardeşlerinin ziyaretine geldiği belirtiliyor. Fotoğrafta, soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adamın, bir dönem Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia ettiği ve bu nedenle hastaneye kaldırılıp tedavi edildiği bilgisi de fotoğrafın hikayesi arasında yer alıyor.