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Tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf! 82 yıllık görüntülerin açıklaması hala yapılamıyor...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:51
Tüm dünyanın konuştuğu o fotoğraf! 82 yıllık görüntülerin açıklaması hala yapılamıyor...
Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf gerilim yarattı! Alabama'da yaşayan bir adam, aile albümünden bir fotoğrafı paylaşmaya karar verdi. Büyük annesi ve büyük babasının gençlik yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Ancak, bir arkadaşının yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş, ürkütücü bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekildiği söylenen bu fotoğraf, hızla binlerce kez paylaşıldı ve insanların kafasında soru işaretleri oluşturdu.