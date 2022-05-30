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Giriş Tarihi: 30.05.2022 19:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 19:46

Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa'da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Son dakika haberi... Manisa'da bir tarlada bulunan yanıcı madde ilçede heyecana neden oldu. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, çiftçiye ait zeytinlikteki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, numune aldı. İlk bilgilere göre, sızıntının, bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı belirtildi.

DHA
Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa’da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü.

Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa’da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşması sonucu çıktığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi.

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Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa’da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de sondajdan numune aldı.

Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa’da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Zeytinlik sahibi Mustafa Yüksel, alandaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle alınan numune sonuçlarına göre değerlendirilme yapılacağını belirtip, "Çıkacak sonucu biz de bekliyoruz" dedi.

Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa’da bulunan yanıcı maddeden numune aldı

Süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Yağbasan Mahallesi sahası, şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge.

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