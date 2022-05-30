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Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa'da bulunan yanıcı maddeden numune aldı
Giriş Tarihi: 30.05.2022 19:44
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
19:46
Tüm ilçeyi heyecanlandırmıştı! TPAO Manisa'da bulunan yanıcı maddeden numune aldı
Son dakika haberi... Manisa'da bir tarlada bulunan yanıcı madde ilçede heyecana neden oldu. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, çiftçiye ait zeytinlikteki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı ile ilgili bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, numune aldı. İlk bilgilere göre, sızıntının, bölgede bulunan fay hatlarından kaynaklandığı belirtildi.