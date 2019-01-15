Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

İstanbul'dan memleketine gelen Taylan Demirci de, "Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim. Tatilimi uzattım. Bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Buranın kışı çok güzel. Hayatı tamamen felç eden şehirdeki gibi insanları eve hapseden bir kış değil" diye konuştu.