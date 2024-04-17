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Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
09:49
Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!
Tunceli'de sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile doktor sevgilisi Türkan B. ikinci kattaki balkondan düştü. Dr. Türkan B yaralı kurtulurken Kazikoğlu öldü. Psikolojik tedavi gören ve daha önce de intihara kalkıştığı öğrenilen Türkan B.'nin ifadesi hayrete düşürdü: Aramızda tartışma çıktı, sonra da…