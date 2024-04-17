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Haberler Yaşam Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:49

Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

Tunceli'de sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile doktor sevgilisi Türkan B. ikinci kattaki balkondan düştü. Dr. Türkan B yaralı kurtulurken Kazikoğlu öldü. Psikolojik tedavi gören ve daha önce de intihara kalkıştığı öğrenilen Türkan B.'nin ifadesi hayrete düşürdü: Aramızda tartışma çıktı, sonra da…

DHA
Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

Sır olay, Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde yaşandı. Sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile doktor sevgilisi Türkan B., bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan zemine çakıldı.

Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybederken, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar vardı.

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Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

EVDEN ÇIKAN HAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi. Türkan B.'nin psikolojik tedavi gördüğü ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

İfadesi alınan Türkan B., "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Tedavisi süren Türkan B. hakkında gözaltı kararı verilirken, hayatını kaybeden Savaş Kazikoğlu'nun ailesi de suç duyurusunda bulundu.

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