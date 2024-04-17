Tunceli’de sır ölüm! Doktor ve sevgilisi balkondan düştü: Evden çıkan haplar dikkat çekti!

İfadesi alınan Türkan B., "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.