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Haberler Yaşam Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:32

Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

Tünel filmi TV yayın akışında yer alarak yabancı film severlerin radarına girdi. Pek çok kişi The Tunnel filmi konusu gerçek mi, Tünel filmi ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor gibi sorularla yapıma ilişkin merak ettiklerine yanıt arıyor. Güney Kore yapımı filme ilişkin detaylar, yayın kanalı ve saati merak ediliyor. İşte bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Tünel filmi konusu ve oyuncuları hakkında detaylar!

Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

Tünel filmi bu akşam Star TV'de izleyicinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Kim Seoong-hun'un gerçekleştirdiği film, aksiyon ve macera sevenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Filmseverler The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor gibi sorularla yapımı incelemeye aldı. İşte Tünel filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenlerin yanıtı!

Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Tunnel Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptı hayatta kalma filmidir.

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

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Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi Güney Kore'de çekilmiştir.

THE TUNNEL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Hayatta kalmayı konu edinen Tünel filmi, 2 saat 6 dakikadır.

Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi

Ye Soo-Jung / yaşlı anne

Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A

Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B

Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı

Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi

Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri

Lee Sang-Hee / YTN muhabiri

Kang Shin-Chul / ajan

Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi

Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses

Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)

Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)

Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)

Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)

Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)

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