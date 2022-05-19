Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

The Tunnel Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptı hayatta kalma filmidir.

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…