Tünel filmi konusu ve oyuncuları! The Tunnel filmi konusu gerçek mi, ne zaman çekildi ve kaç dakika sürüyor?

TÜNEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
Bae Doo-Na / Se-Hyun
Oh Dal-Su / Dae-Kyung
Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
Nam Ji-hyun / Mi-Na
Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i
Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
Han Sung-Chun / dron teknisyeni
Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
Ye Soo-Jung / yaşlı anne
Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A
Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B
Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
Kim Hae-Sook / Bakan
Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı
Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi
Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri
Lee Sang-Hee / YTN muhabiri
Kang Shin-Chul / ajan
Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi
Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses
Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)
Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)
Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)
Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)
Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)