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"" ilk seferine uğurlandı

, tarihi Ankara Garı'nda ilk seferini yapmak üzere hareket etti. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu. Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilen törenin ardından saat 19.55'te ilk seferi için hareket etti.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.05.2019 09:39
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
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Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
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Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
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