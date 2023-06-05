Haberler Yaşam Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:07

Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

Muğla'da İsrail uyruklu turist Kristin Shamshoum'un köpeği Ciao, kayboldu. Can dostunu getirene 2 bin Euro ödül vereceğini duyurdu. Ancak köpek, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından bulundu. Turistin teklifini duyan ise şoke oldu…