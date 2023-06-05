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Haberler Yaşam Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:07

Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

Muğla'da İsrail uyruklu turist Kristin Shamshoum'un köpeği Ciao, kayboldu. Can dostunu getirene 2 bin Euro ödül vereceğini duyurdu. Ancak köpek, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından bulundu. Turistin teklifini duyan ise şoke oldu…

Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekiplerine haber verdi. Bölgeyi karış karış arayan ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Ekipler, E.E. isimli kişinin, 'Ciao'yu kucağında götürdüğünü tespit etti.

Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

İsrail uyruklu Kristin Shamshoum, 3 Mart'ta tatil için Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi. Limanda bir restoranda yemek yerken, tasmasını çıkardığı 'Toy Poodle' cinsi köpeği 'Ciao'yu kaybetti.

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Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

ÖDÜLÜ BAĞIŞLAMAK İSTEDİ...

Ekipler, dün belirlenen adreste E.E.'yi yanındaki Ciao ile bulabildi. E.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ciao da sahibi Shamshoum'a teslim edildi. Köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, parayı emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer teşekkür edip, kabul etmedi.

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