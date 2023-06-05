Turistin kaybettiği köpeği bulundu: Teklifini duyan şoke oldu!

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Polis ekiplerine haber verdi. Bölgeyi karış karış arayan ekipler, kamera kayıtlarını da inceledi. Ekipler, E.E. isimli kişinin, 'Ciao'yu kucağında götürdüğünü tespit etti. İsrail uyruklu Kristin Shamshoum, 3 Mart'ta tatil için Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi. Limanda bir restoranda yemek yerken, tasmasını çıkardığı 'Toy Poodle' cinsi köpeği 'Ciao'yu kaybetti. ÖDÜLÜ BAĞIŞLAMAK İSTEDİ... Ekipler, dün belirlenen adreste E.E.'yi yanındaki Ciao ile bulabildi. E.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ciao da sahibi Shamshoum'a teslim edildi. Köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, parayı emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer teşekkür edip, kabul etmedi.