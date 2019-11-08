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  • Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

Bu kez Türkler yaptı! Yıllardır sosyal medyada gördüğümüz doğada kendi evini yapma trendine Türkler de katıldı. Türk aile öyle bir şey yaptı ki şaşırmamak elde değil. Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 07:25
Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

Şehrin kaosundan kurtulmak için kendilerini doğaya vurdular...

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

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Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı için yapılan o inanılmaz ev...

Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar
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Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar
Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar
Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar
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