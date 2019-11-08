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Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

Türk aileden hayran bırakan iş! Doğanın ortasında kendilerine ev yaptılar

Bu kez Türkler yaptı! Yıllardır sosyal medyada gördüğümüz doğada kendi evini yapma trendine Türkler de katıldı. Türk aile öyle bir şey yaptı ki şaşırmamak elde değil. Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.