Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...
Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...
Yıllardır sosyal medyada gördüğümüz doğada kendi evini yapma trendine Türkler de katıldı. Türk aile öyle bir şey yaptı ki şaşırmamak elde değil. Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 13.10.2019
09:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
09:41
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