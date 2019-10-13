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Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

Yıllardır sosyal medyada gördüğümüz doğada kendi evini yapma trendine Türkler de katıldı. öyle bir şey yaptı ki şaşırmamak elde değil. Şehrin kalabalığından sıkılan ve kira vermekten de bıkan ailenin tercihi sosyal medyada yankı uyandırdı. Türk aile öyle bir karar aldı ki! Pek çoğumuzun aklından geçirip cesaret edemediği şeyi onlar gerçekleştirdi. Hem kira vermemek hem de doğayla iç içe olmak isteyen aile çok düşük bir maliyetle doğanın ortasında bir ev yaptı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 09:41
Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

İşte Türk ailenin sıradışı ve hayran bırakan evi!

Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

Şehrin kaosundan kurtulmak için kendilerini doğaya vurdular...

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Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

İlk olarak toprağı kazmayla işe başlayan aile doğada kolay bulunan materyallerden kendilerine yeni bir ev inşa etmek için harekete geçtiler.

Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

İnsan kalabalığından kaçıp toprak, çamur ve ağaç dallarından doğada geceleri kendilerine yıldızları rahatça seyredebilmek için yaşam alanı inşa ettiler

Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve ve küçük kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev...

Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...
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Türk aileye şaşırmamak elde değil! Kira vermek istemeyince...
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