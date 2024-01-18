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Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:23
Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı. 18 Ocak saat 01.11'de yapılması planlanan fırlatma hava şartları nedeniyle 19 Ocak saat 00.50'ye alındı. Nefeslerin tutulduğu bu tarihi an için tüm hazırlıklar tamamlandı. Herkes, Türk astronotun uzayda ne yiyeceğini merak etmeye başladı. 200'e yakın yiyeceğin götürüleceği uzayda Türk lezzetlerinin ağırlıkta olması dikkatlerden kaçmadı!