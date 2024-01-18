Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

İŞTE UZAY MENÜSÜ: ET, PİLAV, HAŞLAMA…

Uzaya çıkacak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı yolculuyla ilgili pek çok detay merak edildi. Onlardan birisi de 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğunda ne yiyeceğiydi. Hürriyet'in haberine göre yer çekimi olmadığı için yemeklerin uzaya kuru gönderileceği belirtildi. Yiyeceklerin arasında et haşlaması, pilav ve buğulamaya kadar 200 çeşit yemek olduğu belirtildi. Ekibin 200'e yakın farklı yiyecek ve içecek seçme şansının olduğuna dikkat çekildi.