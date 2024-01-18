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Haberler Yaşam Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:23

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı. 18 Ocak saat 01.11'de yapılması planlanan fırlatma hava şartları nedeniyle 19 Ocak saat 00.50'ye alındı. Nefeslerin tutulduğu bu tarihi an için tüm hazırlıklar tamamlandı. Herkes, Türk astronotun uzayda ne yiyeceğini merak etmeye başladı. 200'e yakın yiyeceğin götürüleceği uzayda Türk lezzetlerinin ağırlıkta olması dikkatlerden kaçmadı!

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

Türkiye nefesini tuttu 19 Ocak saat 00.50'ye kilitlendi. Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatma için geri sayıma girildi. 18 Ocak saat 01.11'de yapılacak olan fırlatma, hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

SON KONTROLLER YAPILACAK

Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecek olan fırlatma öncesinde son kontrollerin yapılacağı belirtildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada "Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak gününü hedefliyoruz" denildi. SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve 19 Ocak'a ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

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Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, fırlatmanın ertelenmesiyle ilgili "Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

4 KİŞİLİK EKİP…

SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak fırlatmada Gezeravcı'nın yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'in olacağı belirtildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gidiyor! İşte uzay menüsü: Et haşlama, pilav hatta...

İŞTE UZAY MENÜSÜ: ET, PİLAV, HAŞLAMA…

Uzaya çıkacak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı yolculuyla ilgili pek çok detay merak edildi. Onlardan birisi de 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğunda ne yiyeceğiydi. Hürriyet'in haberine göre yer çekimi olmadığı için yemeklerin uzaya kuru gönderileceği belirtildi. Yiyeceklerin arasında et haşlaması, pilav ve buğulamaya kadar 200 çeşit yemek olduğu belirtildi. Ekibin 200'e yakın farklı yiyecek ve içecek seçme şansının olduğuna dikkat çekildi.

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