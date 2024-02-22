Türk babanın kartel korkusu: Meksika’ya giden eşi ve çocuklarından haber alamıyor!

'ONLAR BENİM HAYATIM'

Yaklaşık 1,5 aydır çocuklarından haber alamadığını söyleyen Sancaktar, "Hiçbir şekilde seslerini duyamıyorum. Hayatımda çocuklarımdan 3 gün bile ayrı kalmadım. İyi bir babayım. Çocuklarıma çok düşkünüm, onlar da bana düşkündür. Onlar için gece gündüz çalışıyorum. Eşimle hiçbir problemim olmadı. Çocuklarımı çok özledim. Endişe ediyorum. Çocuklarım bana aşıktır. İşten eve koşturan bir babayım. Pandemi döneminde turizm sektörü olumsuz etkilendiği için çocuklarımın geleceğini düşünerek o dönemde dolmuş şoförlüğü yapmıştım. Çocuklarım için gecenin yarısına kadar çalışırdım. Pandemide bile çocuğumu özel okuldan almadım. 'En iyi şartlarda okutacağım' dedim. Eşimin de bir dediğini iki etmedim. Havalimanından sarmaş dolaş ayrıldık. Öpüştük, gönderdim. Ne kavgamız var, ne de gürültümüz. Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, çocuklarım olmadan yaşayamam. Onlar benim her şeyim, hayatım. Onlar için çalışıyorum. Onlar için varım. Onlar için nefes alıyorum. Evlatlarımı istiyorum, ayrı kalmaya dayanamıyorum" dedi.



