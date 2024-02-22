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Türk babanın kartel korkusu: Meksika’ya giden eşi ve çocuklarından haber alamıyor!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
12:59
Türk babanın kartel korkusu: Meksika’ya giden eşi ve çocuklarından haber alamıyor!
Alper Sancaktar'ın eşi Yeni Antonia Rodriguez Gallegos, 11 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla tatil için Meksika'ya gitti. Ancak bir daha geri görmedi. Gözüyaşlı baba ise mahkemeye gitti. Çocuklarını alıkonulduğunu söyledi. Eşine de seslenen Sancaktar, " Ne istersen yapmaya hazırım. Çocuklarımızın geleceğini elinden alma. Burada güzel bir gelecekleri var. Yaşadığınız yer tehlikeli. Uyuşturucu kartellerin bulunduğu bir yer…