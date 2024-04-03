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Haberler Yaşam Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:38

Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 27. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, bir başarıya daha imza attı. Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini geçti. Bayraktar TB3, 27'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

CEYDA TAYLAN
Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini geçti. 27'nci uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Test uçuşunu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2024'TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

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