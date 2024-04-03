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Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:38
Türk Havacılığında altın çağ! Bayraktar TB3’ten bir başarı daha!
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 27. uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, bir başarıya daha imza attı. Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini geçti. Bayraktar TB3, 27'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.