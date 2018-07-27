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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Giriş Tarihi: 27.07.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 21:40
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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Onlar, çe bilmeden ve Türkleri görmeden 323 yıl boyunca Türkler gibi yaşadı. 'daki Moena Köyü'nün yerlileri Türklerden daha fazla Türk gibi yaşayan bir topluluk. İşte ilginç gelenekleri ve Türklere duydukları 323 yıllık hayranlıklarıyla Moena Köyü...

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

'da Manzori Dağları'nın eteğindeki 'La Turchia' adıyla da tanınan Moena Köyü'nün sakinleri, çe bilmiyorlar fakat kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar. İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena Köyü son zamanlarda Türkiye'de oldukça popüler.

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

'nın Tarento Bölgesi'nde bulunan köyün ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı. 2600 kişinin yaşadığı küçük köyü, Türklere olan aşırı hayranlıkları ve Türklerin yaşayış tarzını benimsemeleri yönünden oldukça dikkat çekici.

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Peki Moena Köyü sakinlerinin lere 323 yıldır süregelen hayranlıkları nasıl başladı? Yüzyıllar öncesinde 2. Viyana Kuşatması sırasında 'daki bu köye sığınan bir Türk yeniçeri köye yerleşti. Bu yeniçeri bir de oranın kahramanı olarak adlandırılmaya başlayınca şu zamana dek gelen hayranlık başlamış oldu.

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Osmanlı askeri, 'daki bu köye sığındığında yaralı ve ölmek üzereydi. Köyün sakinleri yeniçeriyi tedavi ettiler ve kurtardılar. Daha sonra köyden bir kızla evlenen Osmanlı askeri o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü destekledi. Köyün kahramanı olan bu asker ardında 323 yıllık bir eser bıraktı.

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Tüm bu olayların gelişmesini sağlayan yeniçerinin asıl adı Balaban Hasan. Ve köyün meydanında bir anıtı bulunuyor. Merzifonlu Kara Mustafa zamanında yaşamış bir yeniçeri olan Balaban Hasan, önemli başarılara imza atmıştır.

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kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar
Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise 14 bine çıkan nüfusuyla kış turizmine oldukça verişli bir bölge. Köyde her ağustosun 19 ve 21'i arasında yapılan bir iye Festival'i var.

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