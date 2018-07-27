Türk kıyafetlerini giyip her yıl o günü kutluyorlar

Onlar, Türkçe bilmeden ve Türkleri görmeden 323 yıl boyunca Türkler gibi yaşadı. İtalya'daki Moena Köyü'nün yerlileri Türklerden daha fazla Türk gibi yaşayan bir topluluk. İşte ilginç gelenekleri ve Türklere duydukları 323 yıllık hayranlıklarıyla Moena Köyü... İtalya'da Manzori Dağları'nın eteğindeki 'La Turchia' adıyla da tanınan Moena Köyü'nün sakinleri, Türkçe bilmiyorlar fakat kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar. İtalya-Avusturya sınırında yer alan Moena Köyü son zamanlarda Türkiye'de oldukça popüler. İtalya'nın Tarento Bölgesi'nde bulunan köyün ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı. 2600 kişinin yaşadığı küçük Türk köyü, Türklere olan aşırı hayranlıkları ve Türklerin yaşayış tarzını benimsemeleri yönünden oldukça dikkat çekici. Peki Moena Köyü sakinlerinin Türklere 323 yıldır süregelen hayranlıkları nasıl başladı? Yüzyıllar öncesinde 2. Viyana Kuşatması sırasında İtalya'daki bu köye sığınan bir Türk yeniçeri köye yerleşti. Bu yeniçeri bir de oranın kahramanı olarak adlandırılmaya başlayınca şu zamana dek gelen hayranlık başlamış oldu. Osmanlı askeri, İtalya'daki bu köye sığındığında yaralı ve ölmek üzereydi. Köyün sakinleri yeniçeriyi tedavi ettiler ve kurtardılar. Daha sonra köyden bir kızla evlenen Osmanlı askeri o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü destekledi. Köyün kahramanı olan bu asker ardında 323 yıllık bir eser bıraktı. Tüm bu olayların gelişmesini sağlayan yeniçerinin asıl adı Balaban Hasan. Ve köyün meydanında bir anıtı bulunuyor. Merzifonlu Kara Mustafa zamanında yaşamış bir yeniçeri olan Balaban Hasan, önemli başarılara imza atmıştır. Yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise 14 bine çıkan nüfusuyla kış turizmine oldukça verişli bir bölge. Köyde her ağustosun 19 ve 21'i arasında yapılan bir Türkiye Festival'i var.