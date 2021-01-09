Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! "WhatsAppSiliyoruz" hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Türk kullanıcılar 'ı protesto etmeye başladı! "WhatsAppSiliyoruz" hastag'i 'da birinci sıraya yükseldi

'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcıları verilerinin 'la paylaşılacağını açıklamasından sonra, birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Ayrıca WhatsApp'ın çifte standart uygulaması da bir hayli tepki çekti. 'deki kullanıcılar da WhatsApp'ı protesto etmeye başladı ve 'da "WhatsApp siliyoruz" hasttag'i birinci sıraya kadar çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 15:39
Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Kısa süre önce gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin 'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.

Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Ünlü girişimci Elon Musk da 'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla 'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler 'ye de yansıdı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. , Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Bununla birlikte 'deki kullanıcılar 'ı silme protestosuna başladı ve 'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i kısa süre içinde ilk sıraya kadar yükseldi. Twitter'da sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yapılan yorumlarda birçok kullanıcı farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapılması gerektiğini belirtiyor.

SON DAKİKA