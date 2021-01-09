Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.