Türk kullanıcılar WhatsApp'ı protesto etmeye başladı! WhatsAppSiliyoruz hastag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi

Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.