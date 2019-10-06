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ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...

ATV ekranlarının uzun soluklu reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon heyecan dolu ve tarihi bir gelişmeyle başladı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir yarışma çıkararak 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı , 1 milyonluk On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunu doğru yanıtlayarak yarışma tarihine geçti. Öte yandan seyircileri ATV ekranlarına kilitleyen yarışmanın büyük ödül sorusu seçimine sosyal medyadan da takdir mesajları geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 01:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:03
Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon tarihi bir gelişmeyle başladı. Yeni sezonda sunuculuğunu Kenan İmirzalioğlu'nun üstlendiği yarışmada 1 milyonluk soruyu göremeye hak kazanan , On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Öte yandan sosyal medyada büyük ödül sorusunun seçimine ilişkin takdir mesajları da yer buldu. İşte o mesajlardan bazıları...

Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...

Milyoner'de tarihi an! 1 Milyon TL'yi böyle kazandı!

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Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
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Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
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