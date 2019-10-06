Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...
ATV ekranlarının uzun soluklu reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon heyecan dolu ve tarihi bir gelişmeyle başladı. Geçtiğimiz sezon başarılı bir yarışma çıkararak 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan genç yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunu doğru yanıtlayarak yarışma tarihine geçti. Öte yandan seyircileri ATV ekranlarına kilitleyen yarışmanın büyük ödül sorusu seçimine sosyal medyadan da takdir mesajları geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2019
01:40
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
10:03