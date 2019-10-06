Türkiye ATV'ye kilitlendi! Milyonluk soru büyük takdir topladı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yeni sezon tarihi bir gelişmeyle başladı. Yeni sezonda sunuculuğunu Kenan İmirzalioğlu'nun üstlendiği yarışmada 1 milyonluk soruyu göremeye hak kazanan Arda Ayten, On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Öte yandan sosyal medyada büyük ödül sorusunun seçimine ilişkin takdir mesajları da yer buldu. İşte o mesajlardan bazıları...