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Haberler Yaşam Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:41

Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

İstanbul Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'a kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verilen cezada "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulmamasına acılı aile ve Bakanlık itiraz etti. "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti" denilerek 'tasarlama' suçunun oluştuğu kaydedilirken bir talep de caninin avukatından geldi. Boz'un avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, "Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı" dedi.

ARZU KAYA
Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Boz'un cezasına itiraz edildi.

Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SAMURAY VAHŞETİNDE YENİ GELİŞME

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verdiği cezada 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurmayınca Cengiz ailesi avukatlarıyla itiraz etti.

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Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

BAŞAK CENGİZ'İ KATLETMİŞTİ

Can Göktuğ Boz'un sokakta bir kadın aradığı, görünmemek için saklandığı, bir müddet arkasından yürüdüğü şeklindeki ifadesi hatırlatılarak suçta 'tasarlama' olgusu oluştuğu kaydedildi. "Mahkeme ceza verirken suçta kullandığı bıçağın vahim niteliği nazara alınarak artırım yapılmalıydı. Adli para cezası da düşük belirlendi" denildi.

Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

"KADIN HEDEF SEÇTİ PUSUDA BEKLEDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise yine Cengiz ailesi gibi sanığın korkunç ifadesine vurgu yaptı. Can Göktuğ Boz'un o gün birisini öldürmeye karar verdiğini, kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçtiği anlatılan dilekçede, "Samuray kılıcını çantasına koyarak pusuda bekledi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

Boz'un olaydan önce internetten çok sayıda kesici delici alet, kılıç, bıçak satın aldığı ve böylelikle 'tasarlama' suçunun oluştuğu kaydedildi.

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