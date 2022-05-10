Türkiye Başak Cengiz’e ağlamıştı! Yeni gelişme: 60 santimlik samuray kılıcı vurgusu!

İstanbul Ataşehir'de genç mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boz'a kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verilen cezada "tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm kurulmamasına acılı aile ve Bakanlık itiraz etti. "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti" denilerek 'tasarlama' suçunun oluştuğu kaydedilirken bir talep de caninin avukatından geldi. Boz'un avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, "Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı" dedi.