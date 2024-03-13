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Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:16

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

Mersin'de Hamdiye-Ramazan Polat çifti, hastane dönüşü bindikleri otobüste okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T.'nin saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen çiftin şikayeti sonrası baba ve oğul tutuklandı. Bugün hakim karşısına çıkan babanın yaptığı savunma şok etkisi yarattı: Kusura bakmasınlar!

DHA
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

Türkiye'nin konuştuğu olay Mersin Toroslar'da meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, yaşlı çifti dakikalarca darp etti.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

Kan donduran olayda gözaltına alınan İsmet Turan ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi.

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Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

OKUL MÜDÜRÜNDEN AKIL ALMAZ SAVUNMA!

Sanıklar bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki sanık çift ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık İsmet Turan, "Olay günü Mersin Şehir Hastanesi'nden çıkışımızda otobüsün ön tarafına doğru karşılıklı bulunan koltuğa oturmuştuk.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

Daha öncesinde tanımadığım Ramazan Polat ve Hamdiye Polat araca bindiler. Ramazan Polat, oğluma hakaret edip, vurdu. Oğlumu korumaya çalıştım. Ramazan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Keşke yaşanmamış olsaydı. Kusura bakmasın lütfen. Babalık refleksiyle oldu. Üzgünüm" dedi. Sanık A.O.T. de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

"EŞİM ENGELLİ KİMSEYİ DARP EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Müşteki sanık Hamdiye Polat ise "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Baba oğul eşimi darp etmeye başladılar. Şikayetçiyiz. Eşim engellidir, kimseyi darp edecek durumda değil. Ben de kimseyi darp etmedim, küfretmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Polat da sanıklar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

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