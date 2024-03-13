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Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:16
Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!
Mersin'de Hamdiye-Ramazan Polat çifti, hastane dönüşü bindikleri otobüste okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T.'nin saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen çiftin şikayeti sonrası baba ve oğul tutuklandı. Bugün hakim karşısına çıkan babanın yaptığı savunma şok etkisi yarattı: Kusura bakmasınlar!