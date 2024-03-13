Türkiye bu olayı konuşmuştu! Otobüste yaşlı adamı döven okul müdüründen akıl almaz savunma!

"EŞİM ENGELLİ KİMSEYİ DARP EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Müşteki sanık Hamdiye Polat ise "Olay günü eşim ile birlikte hastanede muayene olduktan sonra otobüse bindiğimizde engelli koltuğunda daha öncesinde tanımadığımız İsmet Turan ve oğlunu gördük. Eşim engelli olduğunu ve koltuğa oturmak istediğini söyledi. O sırada bir anda Turan bize 'Hayır, biz de engelliyiz, biz oturmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Baba oğul eşimi darp etmeye başladılar. Şikayetçiyiz. Eşim engellidir, kimseyi darp edecek durumda değil. Ben de kimseyi darp etmedim, küfretmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Polat da sanıklar hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.